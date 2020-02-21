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Наполи одержал волевую победу над Брешией и поднялся в зону еврокубков

21 февраля 23:37 19 Читати українською
Наполи одержал волевую победу над Брешией и поднялся в зону еврокубков
Наполи победил Брешию / ФК Наполи

Наполи в волевом стиле обыграл Брешию в 25-м туре Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

26’ Джон Карлос Чансельор
 
Лоренцо Инсинье 49’
Фабиан Руис 54’
26’ Джон Карлос Чансельор
49’ Лоренцо Инсинье
54’ Фабиан Руис

В стартовом поединке 25-го тура чемпионата Италии Брешия принимала Наполи. Хозяева, которые находятся в зоне вылета, открыли счет в первом тайме. После подачи углового Чансельор головой переправил мяч в ворота.

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Команда Гаттузо перевернула ход игры во втором тайме. Уже на 49-й минуте Инсинье уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Практически тут же Фабиан Руис шикарным ударом с линии штрафной вывел Наполи вперед.

В конце концов, поединок завершился со счетом 2:1. Наполи набрал 36 очков и поднялся на 6 позицию. Брешия осталась на предпоследнем месте – 16 пунктов.

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Наполи Наполи Брешия Брешия Италия Брешия - Наполи
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