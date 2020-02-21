Наполі здобув вольову перемогу над Брешією та піднявся у зону єврокубків

Наполі у вольовому стилі обіграв Брешію в 25-му турі Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У стартовому поєдинку 25-го туру чемпіонату Італії Брешія приймала Наполі. Господарі, які перебувають у зоні вильоту, відкрили рахунок у першому таймі. Після подачі кутового Чансельор головою переправив м'яч у ворота.

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Команда Гаттузо перевернула хід гри у другому таймі. Вже на 49-й хвилині Лоренцо Інсіньє впевнено реалізував пенальті, призначений за гру рукою. Практично тут же Фабіан Руїс шикарним ударом з лінії штрафного вивів Наполі вперед.

Зрештою, поєдинок завершився з рахунком 2:1. Наполі набрав 36 очок та піднявся на 6 позицію. Брешія залишилася на передостанньому місці – 16 пунктів.

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