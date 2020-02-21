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Наполі здобув вольову перемогу над Брешією та піднявся у зону єврокубків

21 лютого 23:37 71 Читать на русском
Наполі здобув вольову перемогу над Брешією та піднявся у зону єврокубків
Наполі переміг Брешію / ФК Наполі

Наполі у вольовому стилі обіграв Брешію в 25-му турі Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

26’ Джон Карлос Чансельор
 
Лоренцо Інсіньє 49’
Фабіан Руїс 54’
26’ Джон Карлос Чансельор
49’ Лоренцо Інсіньє
54’ Фабіан Руїс

У стартовому поєдинку 25-го туру чемпіонату Італії Брешія приймала Наполі. Господарі, які перебувають у зоні вильоту, відкрили рахунок у першому таймі. Після подачі кутового Чансельор головою переправив м'яч у ворота.

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Команда Гаттузо перевернула хід гри у другому таймі. Вже на 49-й хвилині Лоренцо Інсіньє впевнено реалізував пенальті, призначений за гру рукою. Практично тут же Фабіан Руїс шикарним ударом з лінії штрафного вивів Наполі вперед.

Зрештою, поєдинок завершився з рахунком 2:1. Наполі набрав 36 очок та піднявся на 6 позицію. Брешія залишилася на передостанньому місці – 16 пунктів.

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Наполі Наполі Брешія Брешія Італія Брешія - Наполі
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