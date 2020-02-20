Один из лидеров Наполи пропустит первый матч с Барселоной – Гаттузо рассказал о проблемах игрока

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо подтвердил информацию о том, что лидер обороны "адзурри" Калиду Кулибали пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"В Кулибали еще опухлость. Будет лучше дать ему еще 7-10 дней на восстановление, а потом оценить его состояние.

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Мы еще не подготовились к матчу с Барселоной. Мы подготовились к матчу с Брешией. Будем думать о Барсе в субботу, после того, как проанализируем встречу с Брешией", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Сенегальский центрбек получил травму бедра еще в матче против Пармы в декабре прошлого года. После восстановления он сыграл два матча и вернулся в лазарет с той же проблемой.

Напомним, матч Наполи – Барселона состоится во вторник, 25 февраля.

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