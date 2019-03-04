Наполи проиграл Ювентусу в центральном матче 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Ювентус.

Чемпионат Италии 2018/2019, 26-й тур

Наполи – Ювентус – 1:2

Голы: Кальехон, 61 – Пьянич, 28, Джан, 39

Удаление: Мерет, 25 – Пьянич, 47

Нереализованный пенальти: Инсинье, 84

Туринцы одержали очень важную победу над ближайшим преследователем. Инсинье имел шанс спасти "партенопейцев" от поражения, но не сумел реализовать пенальти.

Ювентус в скандальном матче удержал тяжелую победу над Наполи

Таким образом, Ювентус набрал 72 зачётных балла, удерживая лидерство в Серии А с 16-очковым отрывом от второго места. На нём находится Наполи, у которого всего 56 пунктов.