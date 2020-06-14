Наполи – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Наполи удержал ничью в матче с Интером (1:1) и вышел в финал Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Интер.

Начало поединка был неудачным для Наполи – Оспина пропустил уже на 2 минуте прямым ударом с углового от Эриксена. Интер продолжал атаковать и имел несколько хороших возможностей увеличить преимущество.

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Однако перед перерывом Наполи сравнял счет – Инсинье убежал от защитников и выкатил на свободного Мертенса, который забил свой исторический гол за Наполи – Дрис стал лучшим бомбардиром клуба. Несмотря на все попытки Интера неаполитанцы больше не пропускали и получили путевку в финал Кубка Италии, где встретятся с Ювентусом.

Напомним, первый матч между Интером и Наполи завершился победой последних 0: 1. Финал Кубка Италии состоится уже скоро – 17 июня на Стадио Олимпико.

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