Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи – позади Марадона и еще одна легенда

Нападающий Наполи Дрис Мертенс отличился в воротах Интера в матче Кубка Италии и записал свое имя в истории неаполитанского клуба.

Гол Мертенса в ворота Интера стал 122-м в карьере бельгийца в Неаполе, информирует Goal.

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Таким образом, Дрис стал лучшим бомбардиром в истории клуба – он опередил Марека Гамшика, который имел 121 забитый мяч. Третьим в списке бомбардиров "голубых" остается легендарный Диего Марадона со 115 голами.

Отметим, что Мертенс присоединился к Наполи в июле 2013 года, в общем проведя 309 матчей за неаполитанский клуб.

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Dries Mertens becomes Napoli's all-time top goalscorer pic.twitter.com/WklkXX40sq — Goal (@goal) June 13, 2020