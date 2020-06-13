toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - ИНТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи – позади Марадона и еще одна легенда

13 июня 23:19 39 Читати українською
Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи – позади Марадона и еще одна легенда
Дрис Мертенс / Reuters

Нападающий Наполи Дрис Мертенс отличился в воротах Интера в матче Кубка Италии и записал свое имя в истории неаполитанского клуба.

Гол Мертенса в ворота Интера стал 122-м в карьере бельгийца в Неаполе, информирует Goal.

Наполи – Интер: Эриксен "сухим листом" открыл счет в матче – ужасный фейл Оспины

Таким образом, Дрис стал лучшим бомбардиром в истории клуба – он опередил Марека Гамшика, который имел 121 забитый мяч. Третьим в списке бомбардиров "голубых" остается легендарный Диего Марадона со 115 голами.

Отметим, что Мертенс присоединился к Наполи в июле 2013 года, в общем проведя 309 матчей за неаполитанский клуб.

"Я гостював у домі Марадони": він товаришує із Чілавертом, виховував Сімеоне і зірок для Металіста та Динамо

blog_ava
Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR
13 июня
1241
Теги
Италия Дрис Мертенс Дрис Мертенс Марек Гамшик Марек Гамшик Наполи Наполи Диего Марадона Диего Марадона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
56
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук