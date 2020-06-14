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Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии – трансформация Оспины из клоуна в героя

00:13 18 Читати українською
Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии – трансформация Оспины из клоуна в героя
Наполи - Интер: результат и обзор полуфинала Кубка Италии

Неаполитанцы обыграли Интер в полуфинале Кубка Италии по сумме двух матчей со счетом 2:1. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

41’ Дрис Мертенс
 
Кристиан Эриксен 2’
2’ Кристиан Эриксен
41’ Дрис Мертенс

Первый поединок состоялся еще в феврале – Наполи тогда минимально обыграл Интер на выезде благодаря голу Фабиана Руиса. Ответного матча пришлось ждать 4 месяца, ведь коронавирус парализовал итальянский футбол. Вчера кальчо вернулся с карантина – Ювентус расписал выгодную ничью с Миланом и пробился в финал Кубка Италии.

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Интер очень быстро вышел вперед благодаря фантастическому голу Эриксена с углового. Датчанин оформил "сухой лист". Соавтором стал Оспина, который курьезно пропустил мяч между ног. Ужасный фейл от опытного вратаря лишил хозяев гандикапа, нажитого непосильным трудом в феврале.

Миланцы не просто повели в счете, но и по игре выглядели лучше: комбинировали, разыгрывали от вратаря, строили размашистые атаки. Одна из таких завершилась дальним ударом Кандревы – мяч полетел над перекладиной. Правый латераль Интера действовал очень активно, постоянно пытался обострить.

Эриксен с его передачи пробил точно в руки вратарю. Затем они вдвоем вывели на удар Лукаку, но бельгийский форвард с нескольких метров не попал в створ. Через несколько минут Янг вспомнил манкунианские шпаргалки и идеально подал на голову Лукаку – на этот раз спас Оспина.

Наполи отвечал не слишком организованным высоким прессингом и полумоментами. Удары Мертенса блокировались соперниками, или летели мимо. Попытка Инсинье даже не заставила голкипера гостей вступить в игру.

Кандрева должен был удваивать преимущество Интера – вырвался на свидание с Оспиной под острым углом. Однако колумбийский голкипер чудом отреагировал на удар. А вскоре он вообще реабилитировался за провал в дебюте встречи.

Оспина начал быструю атаку Наполи точным пасом на Инсинье, а капитан забежал в штрафную площадь и выкатил Мертенсу на пустые ворота. Дрис не промахнулся и стал лучшим бомбардиром в истории Наполи – 122 гола.

Добыв положительный результат в первом тайме, Наполи после перерыва прибавил в качестве футбола и превосходил соперника в интенсивности. Интер стрелял преимущественно издалека – с ударами Брозовича и Эриксена голкипер справился без особых усилий.

На другом конце поля также не хватало остроты. Инсинье дважды вышел на ударную позицию, но сильно акцентировано пробить не сумел – раз мяч разминулся с воротами, раз полетел в руки Хандановичу. Милик появился вместо Мертенса и проверил бдительность словенца – тот сыграл хорошо.

А дальше Интер начал создавать супершансы. Санчес немного не попал под дальнюю штангу, Эриксен со штрафного заставил Оспину в прыжке спасать Наполи. На 82-й минуте Кристиан должен был выводить "нерадзурри" вперед после роскошной комбинации с участием Бираги и Санчеса (отдал пяткой), однако в очередной раз не сумел переиграть голкипера. Свои возможности упустили Лукаку и Мозес.

Наполи отстоял ничью, которая принесла команде победу над Интером по сумме двух матчей – 2:1. "Партенопеи" в финале Кубка Италии встретятся с Ювентусом. Судьба трофея решится 17 июня на Стадио Олимпико в Риме.

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