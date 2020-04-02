Наполи хочет вернуть Кавани – звезду ПСЖ заманивают огромной зарплатой

Наполи находится в поисках усиления позиции центрального нападающего.

Неаполитанский клуб заинтересован в возвращении форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, руководство Наполи уже начало переговоры с 33-летним форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон.

Добавим, что контракт уругвайца с парижанами заканчивается уже летом, и неаполитанцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть Кавани на правах свободного агента. Эдинсон уже выступал за партенопейцев с 2011 по 2013 годы, забив 52 гола в 69 матчах.

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