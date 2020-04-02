toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Наполи хочет вернуть Кавани – звезду ПСЖ заманивают огромной зарплатой

20:23 38 Читати українською
Наполи хочет вернуть Кавани – звезду ПСЖ заманивают огромной зарплатой
Эдинсон Кавани / Getty images

Наполи находится в поисках усиления позиции центрального нападающего.

Неаполитанский клуб заинтересован в возвращении форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Tuttosport.

ПСЖ не получит компенсацию за Кавани – на форварда появился неожиданный претендент

По информации издания, руководство Наполи уже начало переговоры с 33-летним форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон.

Добавим, что контракт уругвайца с парижанами заканчивается уже летом, и неаполитанцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть Кавани на правах свободного агента. Эдинсон уже выступал за партенопейцев с 2011 по 2013 годы, забив 52 гола в 69 матчах.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

blog_ava
Малиновский стал приоритетом Фиорентины на лето – Аталанта уже назвала цену украинца
08:55
750
Теги
Италия Трансферы Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Наполи Наполи ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
44
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук