ПСЖ не получит компенсацию за Кавани – на форварда появился неожиданный претендент

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани после окончания текущего сезона покинет свой клуб.

Подписать уругвайского форварда стремится аргентинский Бока Хуниорс, сообщает El Pais. "Генуэзцам" импонирует, что у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ и за трансфер не нужно будет платить.

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Кроме Боки, на Кавани претендуют мадридский Атлетико и клуб Дэвида Бекхэма – Интер Майами, выступающий в MLS. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провел за ПСЖ 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две желтые карточки.

Добавим, что сейчас за клуб из Буэнос-Айреса успешно выступают несколько звезд, которые сделали себе имя в Европе. В частности форвард Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате. Также до января 2020-го игроком Бока Хуниорс был чемпион мира в составе сборной Италии Даниэле Де Росси.

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