toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

ПСЖ не получит компенсацию за Кавани – на форварда появился неожиданный претендент

09:30 166 Читати українською
ПСЖ не получит компенсацию за Кавани – на форварда появился неожиданный претендент
Эдинсон Кавани / Getty images

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани после окончания текущего сезона покинет свой клуб.

Подписать уругвайского форварда стремится аргентинский Бока Хуниорс, сообщает El Pais. "Генуэзцам" импонирует, что у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ и за трансфер не нужно будет платить.

Гризманн стал трансферной целью сразу двух грандов – Барселона готова к переговорам

Кроме Боки, на Кавани претендуют мадридский Атлетико и клуб Дэвида Бекхэма – Интер Майами, выступающий в MLS. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провел за ПСЖ 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две желтые карточки.

Добавим, что сейчас за клуб из Буэнос-Айреса успешно выступают несколько звезд, которые сделали себе имя в Европе. В частности форвард Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате. Также до января 2020-го игроком Бока Хуниорс был чемпион мира в составе сборной Италии Даниэле Де Росси.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

blog_ava
Главные новости футбола 23 марта: Зинченко и Малиновский на трансферном распутье, УЕФА перенес финалы еврокубков
07:00
332
Теги
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ПСЖ ПСЖ Франция Бока Хуниорс Бока Хуниорс Трансферы ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
33
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук