Наполи принимает Аталанту в рамках 4-го тура Серии А. Ищите в этой новости на "Футбол 24" стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча.

Поединок Наполи – Аталанта стартовал в 16:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 3". Текстовую онлайн-трансляцию для Вас проводит "Футбол 24".

Команда Руслана Малиновского выиграла все 3 стартовых матча чемпионата и возглавляет турнирную таблицу. Наполи тоже победил в обоих своих поединках, но дальше был скандал – неявка на игру с Ювентусом. Как следствие, техническое поражение и дополнительное наказание в виде лишения одного очка. Таким образом, у команды Дженнаро Гаттузо теперь только 5 пунктов.

Руслан Малиновский оказался в запасе. Зато в стартовый состав попал Йосип Иличич – лидер Аталанты вышел на поле впервые за 3 месяца.

Наполи – Аталанта: стартовые составы

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай – Фабиан Руис, Бакайоко – Политано, Мертенс, Лосано – Осимхен

Аталанта: Спортьелло – Толои, Ромеро, Паломино, Депаоли – де Рон, Пашалич, Госенс – Иличич, Гомес – Сапата.