Наполі приймає Аталанту в рамках 4-го туру Серії А. Шукайте у цій новині на "Футбол 24" стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу.

Поєдинок Наполі – Аталанта стартував о 16:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 3". Текстову онлайн-трансляцію для Вас проводить "Футбол 24".

Команда Руслана Маліновського виграла всі 3 стартові матчі чемпіонату та очолює турнірну таблицю. Наполі теж переміг у обох своїх поєдинках, але далі був скандал – неявка на гру з Ювентусом. Як наслідок, технічна поразка та додаткове покарання у вигляді позбавлення одного очка. Таким чином, у команди Дженнаро Гаттузо тепер лише 5 пунктів.

Руслан Маліновський опинився в запасі. Натомість у стартовий склад потрапив Йосіп Ілічіч – лідер Аталанти вийшов на поле вперше за 3 місяці.

Наполі – Аталанта: стартові склади

Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Хюсай – Фабіан Руїс, Бакайоко – Політано, Мертенс, Лосано – Осімхен

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Паломіно, Депаолі – де Рон, Пашаліч, Госенс – Ілічіч, Гомес – Сапата.