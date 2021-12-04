Наполі – Аталанта: Маліновський виходить в основі – онлайн-трансляція матчу Серії А
Аталанта зустрічається з Наполі в рамках 16 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на футбол 24.
Матч Наполі – Аталанта стартує на о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.
Стартові склади команд
Наполі: Оспіна – Мальк'юї, Ррахмані, Жезус, Руй – Ді Лоренцо, Лоботка, Зєлінскі, Ельмас – Лосано, Мертенс.
Запасні: Мане, Марфелла, Гулям, Демме, Мерет, Петанья, Політано, Унас.
Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Фройлер, Де Рон, Меле – Пессіна – Маліновський, Сапата.
Запасні: Джімшиті, Ілічіч, Копмайнерс, Міранчук, Мурієль, Пашаліч, Песселья, Пікколі, Россі, Скальвіні, Спортьєлло, Хатебур.
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