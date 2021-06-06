Команда из Санта-Фе в финале Кубка Диего Армандо Марадоны разгромила Расинг Авельянеду со счетом 3:0 и завоевала первый за 116 лет элитный трофей.

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Такой победе радовались все поклонники Колона, но выделился только один. Мужчина после матча достал амфору с прахом родственника, просверлил в ней отверстие, открыл вино и "напоил" им умершего. Действо состоялось на глазах семьи.

За считанные часы фото и видео безумного празднования разлетелись сетями и стали вирусными.

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