Победителем голосования стал форвард Порту Мехди Тареми, который шокировал Челси роскошным ударом через себя.

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Второе место – дальний выстрел Лионеля Месси в ворота ПСЖ. Тройку замкнула еще одна бисиклета в исполнении Оливье Жиру. На 10-й строчке оказался гол Манора Соломона. Легионер Шахтера разорвал оборону Реала и "тихим" ударом попал точно в угол.

Напомним, победителем Лиги чемпионов 2020/21 стал Челси, который в финале минимально одолел Манчестер Сити.

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