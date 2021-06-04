Гол Соломона оказался в десятке лучших прошлого розыгрыша Лиги чемпионов – Месси и две сумасшедшие бисиклеты в топ-3
18:08 - Читати українською
Болельщики сформировали рейтинг самых красивых голов по итогам ЛЧ 2020/21.
Победителем голосования стал форвард Порту Мехди Тареми, который шокировал Челси роскошным ударом через себя.
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Второе место – дальний выстрел Лионеля Месси в ворота ПСЖ. Тройку замкнула еще одна бисиклета в исполнении Оливье Жиру. На 10-й строчке оказался гол Манора Соломона. Легионер Шахтера разорвал оборону Реала и "тихим" ударом попал точно в угол.
Напомним, победителем Лиги чемпионов 2020/21 стал Челси, который в финале минимально одолел Манчестер Сити.
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