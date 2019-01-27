Заря уступила Войводине в матче с фантастической концовкой – Иванович забил дебютный гол

Заря встречалась с Войводиной на сборах в Турции. Подопечные Вернидуба уступили 1:2.

Товарищеский матч

Заря – Войводина – 1:2

Голы: Иванович, 83 – Гойко, 80, Милович, 84

Заря победила Лиепаю в спарринге, Будковский забил дебютный гол после возвращения

Заря (1 тайм): Луис Фелипе, Максим Лунев, Никита Каменюка, Артем Громов, Виталий Вернидуб, Владислав Кочергин, Дмитрий Литвин, Максим Казаков, Александр Караваев, Силас, Филипп Будковский

Заря (2 тайм): Дмитрий Мацапура, Богдан Михайличенко, Максим Белый, Вячеслав Чечер, Александр Тымчик, Игорь Загоруйко, Евгений Чеберко, Рафаэль, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Сергей Майборода.

Ворскла обыграла Младость благодаря голу на последних минутах

Первый тайм прошел при минимальном доминировании Зари, но игра была более прагматичной, чем атакующей. Второй тайм также не впечатлял результативности до 80-й минуты.

Сначала счет открыли сербы, а уже через 3 минуты равновесие восстановил новичок луганчан Неманья Иванович, который забил дебютный гол за Зарю. Правда уже через минуту Войводина забила снова, установив итоговый счет в матче.