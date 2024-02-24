Нападающий Полесья Ариэльсон может присоединиться к львовским Карпатам в ближайшее время.

Ариэльсон вернется в Украину, но не в Полесье, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

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Следующим клубом 19-летнего бразильца должны стать Карпаты. "Львы" лишь недавно получили согласие от игрока на переход, который должен состояться на правах аренды.

Напомним, 19-летний Ариэльсон выступал за Полесье на правах аренды с Крузейро, которая рассчитана до завершения сезона 2023/24. За житомирскую команду бразилец сыграл 16 матчей, забил 1 гол (дебютная игра в УПЛ против ЛНЗ) и отдал 2 ассиста.

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