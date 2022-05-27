Американский Шарлотт Индепенденс (выступает в Чемпионшипе) объявил о приходе украинского нападающего Ильи Шевцова в своем Instagram. Форвард присоединился к клубу на правах аренды, который рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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"Я очень благодарен клубу, потому что клуб подписал меня и показал свою веру. Я приезжаю в Шарлотту только для того, чтобы выигрывать каждый матч и совершенствовать наши навыки на каждой тренировке", – прокомментировал свой переход Шевцов в комментарии пресс-службе клуба.

Добавим, что Илья сыграл в 12 поединках за Десну в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 1 ассист.

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