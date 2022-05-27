Арсенал рассматривает возможность подписания Зинченко, утверждает журналист Daily Mail Джек Гоган.

На место Зинченко: Манчестер Сити близок к подписанию бывшего защитника Барселоны

Отмечается, что предложение в Манчестер Сити еще не поступало и неизвестно, желает ли украинец сменить клуб. Артета будто бы видит Александра не на позиции левого защитника, как он играет в Ман Сити, а в полузащите.

Добавим, что Зинченко провел в текущем сезоне 28 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 ассистов, в том числе и в "золотом" матче. Арсенал же завершил сезон на 5 строчке.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд