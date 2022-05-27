Арсенал хочет переманить Зинченко – Артета видит украинца на другой позиции
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко имеет интересный вариант с продолжением карьеры в АПЛ.
Арсенал рассматривает возможность подписания Зинченко, утверждает журналист Daily Mail Джек Гоган.
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Отмечается, что предложение в Манчестер Сити еще не поступало и неизвестно, желает ли украинец сменить клуб. Артета будто бы видит Александра не на позиции левого защитника, как он играет в Ман Сити, а в полузащите.
Добавим, что Зинченко провел в текущем сезоне 28 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 ассистов, в том числе и в "золотом" матче. Арсенал же завершил сезон на 5 строчке.
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