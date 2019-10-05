Нападающий Брайтона Конноли повторил достижение легенды Тоттенхэма в матче против "шпор"

Нападающий Брайтона Аарон Конноли отличился целым рядом достижением в матче против Тоттенхэма (3:0).

Конноли установил сразу 3 достижения в матче против Тоттенхэма, в котором он оформил дубль, сообщает Opta.

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Форвард стал 100-ым представителем Ирландии, который отличился в рамках АПЛ. Кроме этого, Конноли присоединился к легендарному Робби Кину, став вторым ирландским тинейджером, который отмечался дублем в рамках АПЛ, а также стал самым молодым автором гола Брайтона в Премьер-лиге.

Напомним, Брайтон сенсационно разгромил Тоттенхэм (3:0) и поднялся внутрь турнирной таблицы.

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100 - Aaron Connolly was the 100th player from the Republic of Ireland to score a Premier League goal, making them only the fourth nation to have 100+ different goalscorers in the competition (alongside England, France and Scotland). Ton. pic.twitter.com/Zw29KzNILZ — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2019 2 - Aaron Connolly is the first Irish teenager to score a @premierleague brace since Robbie Keane for Coventry v Derby in August 1999. Dreamland. pic.twitter.com/UXQDdwUPF8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2019