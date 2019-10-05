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Нападник Брайтона Коннолі повторив досягнення легенди Тоттенхема у матчі проти "шпор"

16:45 77 Читать на русском
Нападник Брайтона Коннолі повторив досягнення легенди Тоттенхема у матчі проти "шпор"
Аарон Коннолі / Opta

Нападник Брайтона Аарон Коннолі відзначився цілим рядом досягненням у матчі проти Тоттенхема (3:0).

3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі
 
3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі

Коннолі встановив одразу 3 досягнення у матчі проти Тоттенхема, в якому він оформив дубль, повідомляє Opta.

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Форвард став 100-им представником Ірландії, який відзначився у рамках АПЛ. Окрім цього, Коннолі приєднався до легендарного Роббі Кіна, ставши другим ірландським тінейджером, який відзначався дублем в рамках АПЛ, а також став наймолодшим автором гола Брайтона в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Брайтон сенсаційно розгромив Тоттенхем (3:0) та піднявся всередину турнірної таблиці.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Брайтон Брайтон Брайтон - Тоттенхем Аарон Коннолі Аарон Коннолі
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