Нападник Брайтона Коннолі повторив досягнення легенди Тоттенхема у матчі проти "шпор"

Нападник Брайтона Аарон Коннолі відзначився цілим рядом досягненням у матчі проти Тоттенхема (3:0).
Коннолі встановив одразу 3 досягнення у матчі проти Тоттенхема, в якому він оформив дубль, повідомляє Opta.
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Форвард став 100-им представником Ірландії, який відзначився у рамках АПЛ. Окрім цього, Коннолі приєднався до легендарного Роббі Кіна, ставши другим ірландським тінейджером, який відзначався дублем в рамках АПЛ, а також став наймолодшим автором гола Брайтона в Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, Брайтон сенсаційно розгромив Тоттенхем (3:0) та піднявся всередину турнірної таблиці.
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