Нападник Брайтона Коннолі повторив досягнення легенди Тоттенхема у матчі проти "шпор"

Нападник Брайтона Аарон Коннолі відзначився цілим рядом досягненням у матчі проти Тоттенхема (3:0).

Коннолі встановив одразу 3 досягнення у матчі проти Тоттенхема, в якому він оформив дубль, повідомляє Opta.

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Форвард став 100-им представником Ірландії, який відзначився у рамках АПЛ. Окрім цього, Коннолі приєднався до легендарного Роббі Кіна, ставши другим ірландським тінейджером, який відзначався дублем в рамках АПЛ, а також став наймолодшим автором гола Брайтона в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Брайтон сенсаційно розгромив Тоттенхем (3:0) та піднявся всередину турнірної таблиці.

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100 - Aaron Connolly was the 100th player from the Republic of Ireland to score a Premier League goal, making them only the fourth nation to have 100+ different goalscorers in the competition (alongside England, France and Scotland). Ton. pic.twitter.com/Zw29KzNILZ — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2019 2 - Aaron Connolly is the first Irish teenager to score a @premierleague brace since Robbie Keane for Coventry v Derby in August 1999. Dreamland. pic.twitter.com/UXQDdwUPF8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2019