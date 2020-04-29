"Нам вообще могли ничего не платить": игрок Руха – о сокращении зарплат в клубе

Полузащитник Руха Юрий Копина рассказал о сложностях, которые возникли во время карантина.

"Даже если перед возобновлением чемпионата нам дадут две недели, чтобы привести себя в тонус, мы не будем в той форме, в которой хотелось бы. Все равно физически мы будем набирать во время игр. Это будет очень трудно, ведь мы очень много потеряли по сравнению с тем, как мы выглядели в конце сборов. Жаль, что наша работа, которую мы проделали, нивелируется. Сколько бы в одиночку мы не тренировались, но это совсем другое, чем когда ты занимаешься с командой с мячами.

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Отношусь к сокращению зарплат в клубе с пониманием. Не могу сказать, что это несправедливо, ведь мы сейчас не работаем. Нам вообще могли ничего не платить, но нам дали большую часть зарплаты. Думаю, каждый к этому относится с пониманием", – подчеркнул Копина в комментарии официальному сайту Руха.

Добавим, что львовский клуб возглавлял турнирную таблицу Первой лиги перед зимней паузой, но вторая часть сезона пока не начиналась из-за карантина.

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