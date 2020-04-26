toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Надо быть больным на голову, чтобы о таких вещах думать": Козловский – об амбициях Руха в Премьер-лиге

10:20 33 Читати українською
"Надо быть больным на голову, чтобы о таких вещах думать": Козловский – об амбициях Руха в Премьер-лиге
Григорий Козловский / Фото из открытых источников

Президент львовского Руха Григорий Козловский поделился мыслями о выходе своего клуба в сильнейший дивизион.

"Не могу говорить о том, где еще не был. Разговаривал с Русолом по СК Днепр-1. У них тоже были какие-то амбиции, какое-то видение. А когда попали в УПЛ, то даже опытные люди, Михайленко, были сильно удивлены. Это стало для них большим сюрпризом.

"Женщины у нас судят лучше мужчин, потому что у них яиц больше": Козловский назвал лучшего арбитра УПЛ

Там и скорость другая, и внефутбольные вещи другие. Амбиции – бороться. У нас же герб – крепость, щиты. Будем бороться. Бой будет в каждом матче, это я гарантирую. Но с наскока не ставим задачу попасть в еврокубки или занять третье место. Шаг за шагом. Надо быть больным на голову, чтобы о таких вещах думать. Мы в Первую лигу забежали, думали, что за год пройдем. Ага, не тут-то было. На три года застряли, пока разобрались что к чему. Не все так просто. Это гораздо сложнее, чем кажется", – сказал Козловский в эфире программы "Вацко Live".

Напомним, после 19 туров Рух лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Куадрадо сравнил Рабьо с покойным игроком Ювентуса – хавбека заставили просить прощения
07:30
129
Теги
Рух Рух СК Днепр-1 СК Днепр-1 Андрей Русол Первая лига УПЛ Видеоновости Григорий Козловский Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
5
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук