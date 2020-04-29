toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Нам взагалі могли нічого не платити": гравець Руха – про скорочення зарплат у клубі

29 квітня 09:45 574 Читать на русском
"Нам взагалі могли нічого не платити": гравець Руха – про скорочення зарплат у клубі
Юрій Копина / Сайт Руха

Півзахисник Руха Юрій Копина розповів про складнощі, які виникли під час карантину.

"Навіть якщо перед відновленням чемпіонату нам дадуть два тижні, аби привести себе в тонус, ми не будемо в тій формі, у якій хотілося б. Все одно фізично ми набиратимемо під час ігор. Це буде дуже важко, адже ми дуже багато втратили порівняно з тим, як ми виглядали наприкінці зборів. Прикро, що наша праця, яку ми проробили, нівелюється. Скільки б наодинці ми не тренувалися, але це зовсім інше, аніж коли ти займаєшся з командою з м’ячами.

"Треба бути хворим на голову, щоб про такі речі думати": Козловський – про амбіції Руха у Прем'єр-лізі

Ставлюся до скорочення зарплат в клубі з розумінням. Не можу сказати, що це несправедливо, адже ми зараз не працюємо. Нам взагалі могли нічого не платити, але нам дали більшу частину зарплати. Гадаю, кожен до цього ставиться з розумінням", – підкреслив Копина в коментарі офіційному сайту Руха.

Додамо, що львівський клуб очолював турнірну таблицю Першої ліги перед зимовою паузою, але друга частина сезону поки не розпочиналася через карантин.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13529
Теги
коронавірус Перша ліга Рух Рух Юрій Копина Юрій Копина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук