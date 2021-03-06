"Всем известно, что Бавария имеет невероятный уровень. Это самая успешная команда в прошлом году. Но в обоих матчах в Бундеслиге и в Суперкубке Германии мы показали, что приблизились к ним. Те встречи решили детали.

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Мы хотим показать на поле смелость и командный дух, и мы должны принять тот факт, что будут отрезки, в которых нам придется терпеть", – цитирует Терзича официальный сайт Баварии.

Напомним, немецкое Классико стартует уже сегодня, 6 марта, в 19:30. После 23-х туров Бавария в турнирной таблице Бундеслиги идет первой, имея в своем активе 52 очка, "шмели" с 39-ю пунктами – пятые.

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