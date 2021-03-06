"Всім відомо, що Баварія має неймовірний рівень. Це найуспішніша команда минулого року. Але в обох матчах у Бундеслізі і в Суперкубку Німеччини ми показали, що наблизилися до них. Ті зустрічі вирішили деталі.

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Ми хочемо показати на полі сміливість і командний дух, і ми повинні прийняти той факт, що будуть відрізки, в яких нам доведеться терпіти", – цитує Терзіча офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, німецьке Класико стартує вже сьогодні, 6 березня, о 19:30. Після 23-х турів Баварія у турнірній таблиці Бундесліги йде першою, маючи у своєму активі 52 очки, "джмелі" з 39-ма пунктами – п'яті.

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