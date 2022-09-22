"Нам очень повезло": наставник сборной Шотландии назвал ключевой фактор победы над Украиной
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Украины.
"Перед игрой мы проанализировали множество информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду.
Шотландия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча
Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что и принесло нам победу. Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь Дайкс, появившийся со скамейки запасных, отличился двумя забитыми мячами", – приводит слова Кларка официальный сайт УАФ.
Напомним, Шотландия разбила Украину (3:0) в матче Лиги наций, возглавив группу 1 дивизиона B – скоты набрали 9 очков. "Сине-желтые" же 7 пунктами остались вторыми.
Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций