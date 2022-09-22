"Перед игрой мы проанализировали множество информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду.

Шотландия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что и принесло нам победу. Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь Дайкс, появившийся со скамейки запасных, отличился двумя забитыми мячами", – приводит слова Кларка официальный сайт УАФ.

Напомним, Шотландия разбила Украину (3:0) в матче Лиги наций, возглавив группу 1 дивизиона B – скоты набрали 9 очков. "Сине-желтые" же 7 пунктами остались вторыми.

Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций