Сборная Украины встречается с Шотландией в рамках Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Украина прекрасно стартовала в Лиге наций, одержав две победы в трех матчах. Сегодня "сине-желтые" играют с главным конкурентом – шотландцами. Первый тайм завершился без голов, а во втором шотландцы реализовали свое преимущество.

Хозяева прижали Украину к воротам и усиливали давление. Во владениях Трубина возникал момент за моментом. Оборона команды Александра Петракова в конце концов пропустила. Макгинн выиграл борьбу у Бондаря и пробил в угол ворот.

Шотландия вскоре удвоила счет с углового. Дайкс откликнулся на подачу Фрейзера, выиграл воздух и головой переправил мяч в сетку.

До финального свистка Украина успела пропустить третий гол. Снова стандарт – снова Дайкс головой замкнул навес Фрейзера.