"Нам дуже пощастило": наставник збірної Шотландії назвав ключовий фактор перемоги над Україною
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився враженнями від матчу Ліги націй проти України.
"Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч мав відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду.
Шотландія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більший тиск на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу. Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави запасних, відзначився двома забитими м’ячами", – наводить слова Кларка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, Шотландія розбила Україну (3:0) в матчі Ліги націй, очоливши групу 1 дивізіону B – скоти набрали 9 очок. "Синьо-жовті" ж 7 пунктами залишились другими.
Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй