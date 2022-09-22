"Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч мав відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду.

Шотландія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більший тиск на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу. Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави запасних, відзначився двома забитими м’ячами", – наводить слова Кларка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Шотландія розбила Україну (3:0) в матчі Ліги націй, очоливши групу 1 дивізіону B – скоти набрали 9 очок. "Синьо-жовті" ж 7 пунктами залишились другими.

Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй