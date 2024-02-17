Килиан Мбаппе уж точно никуда не денется от Реала. По крайней мере, в этом уверена испанская пресса.

На днях авторитетные источники сообщили о решении нападающего покинуть ПСЖ летом свободным агентом. Как и 2 года назад, главным фаворитом на приглашение Мбаппе снова выступает Реал. Журналист Radio Marca Рамон Альварес де Мон обещает, что на этот раз никаких проблем не возникнет.

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"Я уверяю – Килиан Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Это решенное дело, дороги назад нет", – написал де Мон в соцсетях, ответив на многочисленные расспросы фанатов.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе провел 30 матчей, оформив 31 гол и 7 ассистов. У форварда была опция продления контракта с ПСЖ еще на год.

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