Мадридський Реал йде за своїм 14-м кубком Ліги чемпіонів. Михайло Юхименко впевнений у тріумфі Луніна й компанії – на це є декілька вагомих причин.

Букмекери і Тарас Котів називають Ліверпуль фаворитом на перемогу в фіналі Ліги чемпіонів. Мовляв, гегенпресинг рулить, у мерсисайдців відпрацьована до автоматизму система й потужна статистика, а у Реала лишень Бензема з Вінісіусом та Анчелотті з сигарою. Дозволю собі не погодитись з цим твердженням. Офіційно заявляю – перемогу в фіналі Ліги чемпіонів-2022 відсвяткує Мадрид. І ось чому.

По-перше, тому що я вболіваю за Реал.

По-друге, на це є п'ять причин – три ігрових і дві суб'єктивних. Розпочнемо з тактики, адже Футбол 24 – серйозне аналітичне видання.

Реал цікавіший за Ліверпуль у позиційній роботі

Ліверпуль – найпотужніший колектив світу в плані просування атак, однак вболівальники сильно недооцінюють можливості Реала в позиційній грі. Між тим, мадридці при роботі на м'ячі виглядають не менш грізно.

У Реала є кілька варіантів для білд-апу в залежності від інтенсивності пресингу суперника. За більш скрутних умов Мадрид виходить з-під тиску через опускання Каземіро до захисників та подальшим обіграшем – бразилець при роботі в пас наблизився до показників Бускетса. Тоді ж вмикається складна карусель переміщень і змін позицій на флангах та в центрі. Найбільш небезпечними для опонентів Реала стають відходи Бензема, який прекрасно балансує між лініями.

Коли свободи більше, тягнути вперед м'яч здатні центрбеки. Коли ж необхідно вигадати щось під конкретного суперника, Карло Анчелотті вдається до гібридних схем. Крім того, мадридці люблять готувати спеціальні розіграші, відпрацьовані на тренуваннях – як от на початку другого тайму матчу-відповіді проти Сіті. "Вершкові" розвели м'яч у центрі й створили гольовий момент за 9 секунд.

Вищезгадані "родзинки" позиційної гри Реала прекрасно поєднуються. При цьому "бланкос" не дуже прив'язуються до стартової структури, імпровізуючи навіть у найскладніших умовах. Унікальна зіграність дозволяє це робити з мінімальним браком. Як наслідок, до футболу мадридців на м'ячі набагато важче підготуватись, ніж до просувань Ліверпуля.

Так, мерсисайдці теж потужно розвивають атаки, але всі їхні ходи більш-менш можна прочитати наперед. Система Юргена Клоппа не може залишити настільки багато простору для маневрів. Її форварди не можуть ситуативно звалюватись з центру атаки на позицію правого фулбека і не приноситимуть стільки ж користі такими ходами. "Червоним" у порівнянні з "вершковими" бракує нестандартності в позиційному наступі – саме тому мерсисайдці так багато уваги приділяють стандартам та аутам.

У Реала є Бензема

Просто, але факт. Карім – легальний чіт-код, доступний тільки Реалу й збірній Франції. Аналогов нєт, як говориться за порєбріком.

По-перше, Бензема надзвичайно забивний. У цьому сезоні він настріляв аж 44 голи, причому 15 були проведені у Лізі чемпіонів. Дев'ять м'ячів нападник вколотив у ворота ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті. Француз став найкращим французьким бомбардиром в історії "вершкових" і став другим після Роналду бомбардиром в історії Реала.

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По-друге, Карім не менш сильний у підігруванні партнерам. В його активі – 15 асистів у всіх турнірах на клубному рівні. Навесні вага Бензема в організації голів Реала стала просто інфернальною – він брав участь у 41% забитих м'ячів "бланкос". Щонайбільш важливо, така роль є природною для франуза. Більшу частину кар'єри в Реалі нападник провів саме в якості асистента для бомбардирів.

Зрештою, до Бензема практично нереально підлаштуватись – як у позиційному плані, так і конкретно при захисті. Француз баражує по всій площині поля, вишукуючи неприкриті зони й завжди маючи під рукою декілька варіантів для обіграшу. Захисникам та опорникам доводиться щільно опікати Каріма й регулярно передавати його під опіку партнеру – що не завжди можливо. Бензема таким чином провокує розриви між лініями, змушує опонентів розриватись між завданнями й прекрасно відчуває позицію в завершальній фазі атак.

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Типова атака Реала за участі Бензема

Такий стиль футболу дуже сильно обмежить креативні можливості захисників та опорників Ліверпуля. Регулярно ходити вперед з таким опонентом за спиною буде лячно. Юргену Клоппу доведеться підготувати купу перестраховок, що вдарить по ігровому балансу команди. Ліверпуль в принципі не грав проти такого форварда у цьому сезоні. Реал же зустрічався з різними адаптаціями захисту від Бензема щотижня.

Реал здатний скористатись головною вразливістю Ліверпуля

Навряд чи Реал почне агресивно пресингувати й підіймати лінію оборони з перших же хвилин – це занадто ризиковано. Втім, за потреби мадридці здатні перейти в такий режим. Ліверпуль же у двох ключових матчах під дуже інтенсивним тиском суперника провалився, причому у поєдинку з Вільяреалом радикальний пресинг Емері знищив усю структуру гри "червоних".

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Наскільки сильно просідають показники Ліверпуля, якщо його накривати високим пресингом

Реал пресингує хаотичніше, але більшою кількістю футболістів. Навіть якщо "вершковим" не вдасться витиснути в такому режимі гол, то з великою вірогідністю вдасться перетягнути матч у дуже невигідне для британців русло. В ньому буде менше тактики й більше простору, а головну скрипку почне відігравати індивідуальна майстерність та інтелект виконавців. У Реала на цей випадок є Бензема, Модріч, Кроос, Вінісіус і Каземіро, а також система, адаптована суто під розкриття їхніх найкращих якостей.

Здатність мадридців зводити матч до власного сценарію підтверджена неодноразово. Ліверпуль же неодноразово підтвердив тільки свої проблеми під тиском на власній половині поля.

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Тут варто зафіксувати кілька аспектів. По перше, Ліверпуль зустрічається з найсильнішим суперником у сезоні, хоча вже з Вільяреалом були помітні серйозні недоліки у грі – це змушує вірити у Реал ще сильніше.

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По-друге, перемоги "вершкових" над ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті виглядають занадто серйозним аргументом у суперечці з саппортерами Ліверпуля. Тим паче, що це перемоги з хет-триками, з перестрілками на сім голів і суперкамбеками в компенсований час. Можна багато говорити про фарт мадридців, але фартити протягом шести матчів поспіль не може. Мадрид у цьому році дійсно сильніший за найкращі команди світу – в силу тих чи інших причин.

По-третє, було б несправедливо виграти Лігу чемпіонів, здолавши у плей-офф лишень Інтер (при домашній поразці), Бенфіку та Вільяреал (та ще й настраждавшись з ними протягом тривалих відрізків матчу). Левантійці, наприклад, лише в останньому турі вберегли себе від падіння на восьме місце у Ла Лізі, а "орли" не вилазили зі скандалів і не мали в складі провідних центрбека та форварда.

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Звісно, у Ліверпуля ще була "група смерті", яку мерсисайдці пройшли з шістьма перемогами, але насправді Мілану та Порту було важко боротись за перші дві позиції. Та і справжня гонитва за трофеєм починається у плей-офф.

Шлях команд по ЛЧ виявився кардинально різним. Ліверпульський шлях зовсім не схожий на чемпіонський.

Карло Анчелотті – гроза системного футболу

Як же набридли ці Ман Сіті, Баварії та Ліверпулі зі своїми складними тактичними схемами. Гвардіола, Клопп, Б'єлса, Сімеоне та їхні клони зробили європейський футбол роботизованим. Навіть розгроми з рахунком 9:0 у системних тренерів виглядають відносно нудними – умовний Салах може оформити покер, однак усі голи стануть наслідком 5-6 відпрацьованих переміщень та відкривань, які ми бачимо у кожному другому матчі. Магії, фантазії та імпровізації в цьому не буде.

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Карло Анчелотті завжди був противником такого стилю. Він прямо говорить – не треба водити футболістів по полю за ручку. Вони все самі вміють і самі все зроблять. Завдання тренера – помітити їхні найкращі особливості, адаптуватись під можливості й зробити завоювання Золотого м'яча для Бензема максимально зручним. Футбол за Карло – це імпровізації, суперпотужні перформанси лідерів, готовність ризикувати й обов'язкова непередбачуваність. Справжній жах для системних коучів.

Він не вважає футболістів роботами, а танцює з ними з сигарою в зубах. І при цьому Анчелотті всюди успішний – італієць першим виграв усі топ-5 чемпіонатів, завоював три Ліги чемпіонів і допоміг взяти своїм підопічним чотири Золотих м'ячі. Розрив іспанського чемпіонату в цьому сезоні та винос найсильніших грандів знову підтвердив, що грамотні адаптації під можливості видатних майстрів – це також футбол.

Анчелотті знає, як бити таких тренерів, як Клопп. Саме тому перемога буде за Реалом.

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