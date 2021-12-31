Полузащитник Раджа Наингголан снова будет выступать в составе Кальяри.

Сардинцы на своем официальном сайте объявили об аренде 32-летнего игрока до конца сезона.

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Это уже третий приход Наингголана в Кальяри. Прошлый полный сезон он провел в аренде за "россоблу" – 29 матчей, 6 голов и 7 ассистов. Летом Интер вернул Ниндзю, но Антонио Конте так и не изменил своего скептического отношения к хавбеку.

Добавим, что после 14 туров Кальяри занимает пятнадцатую строчку Серии А.

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