Наінгголан офіційно повернувся у Кальярі
12:39 - Читать на русском
Півзахисник Раджа Наінгголан знову виступатиме у складі Кальярі.
Сардинці на своєму офіційному сайті оголосили про оренду 32-річного гравця до кінця сезону.
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Це вже третій прихід Наінгголана в Кальярі. Минулий повний сезон він провів у оренді за "россоблу" – 29 матчів, 6 голів та 7 асистів. Влітку Інтер повернув Ніндзю, але Антоніо Конте так і не змінив свого скептичного ставлення до хавбека.
Додамо, що після 14 турів Кальярі посідає п'ятнадцяту сходинку Серії А.
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