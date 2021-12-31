Сардинці на своєму офіційному сайті оголосили про оренду 32-річного гравця до кінця сезону.

Інтер виграє Скудетто – прогноз тренерів Серії А

Це вже третій прихід Наінгголана в Кальярі. Минулий повний сезон він провів у оренді за "россоблу" – 29 матчів, 6 голів та 7 асистів. Влітку Інтер повернув Ніндзю, але Антоніо Конте так і не змінив свого скептичного ставлення до хавбека.

Додамо, що після 14 турів Кальярі посідає п'ятнадцяту сходинку Серії А.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му