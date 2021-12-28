Ювентус не является фаворитом Серии А в нынешнем сезоне среди тренерского цеха.

Интер является главным претендентом на победу в чемпионате Италии по версии тренеров Серии А, сообщает Football Italia.

Трубин попал в трансферный список Интера

Издание опросило 16 из 20 специалистов элитного дивизиона Италии. 11 представителей тренерского цеха отдали свои голоса за подопечных Антонио Конте. Стоит отметить, что за Интер также проголосовал наставник Милана Стефано Пиоли.

Напомним, после 14-ти туров именно Милан лидирует в Серии А, опережая Интер на один зачетный балл.

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