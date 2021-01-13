Тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк верит, что команда Андрея Шевченко и в дальнейшем будет пополняться новыми игроками.

"Большего я ожидал от некоторых ребят 2000 года рождения, которые стали чемпионами мира. Но нужно говорить откровенно – многие из них пока потерялись.

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Хочется верить, что у нас появятся еще такие исполнители, как Забарный, который ворвался в основу Динамо и транзитом через молодежку оказался в национальной сборной страны. Надеюсь на Валерия Бондаря. Считаю, если бы не травма, зацепился бы за свой шанс в команде Андрея Шевченко Виктор Корниенко", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, первый официальный матч в 2021 году сборная Украины проведет против Франции на выезде (24 марта) в рамках отбора на ЧМ-2022.

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