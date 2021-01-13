Тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк вірить, що команда Андрія Шевченка і в подальшому буде поповнюватися новими гравцями.

"Більшого я чекав від деяких хлопців 2000 року народження, які стали чемпіонами світу. Але потрібно говорити відверто – багато з них поки загубилися.

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Хочеться вірити, що у нас з'являться ще такі виконавці, як Забарний, який увірвався в основу Динамо і транзитом через молодіжку опинився у національній збірній країни. Сподіваюсь на Валерія Бондаря. Вважаю, якби не травма, зачепився би за свій шанс в команді Андрія Шевченка Віктор Корнієнко", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, перший офіційний матч у 2021 році збірна України проведе проти Франції на виїзді (24 березня) в рамках відбору на ЧС-2022.

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