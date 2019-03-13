Нагорняк: Для Челси матч с Динамо не представляется серьезной угрозой

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от игры Динамо в 1/8 финала Лиги Европы с Челси.

"Счет первого матча очень тяжелый, поэтому в игре в Киеве хотелось бы, чтобы была хоть какая-то интрига и киевляне забили быстрый гол.

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Конечно, для Челси ответный матч не представляется серьезной угрозой. Хотелось бы, чтобы лондонцы вышли на игру расслабленными, а киевляне боролись за результат.

Динамо нужно сыграть так, чтобы болельщики провожали команду со стадиона аплодисментами. О составе команды говорить трудно – мы не знаем о физическом состоянии игроков. Возможно, в этой игре дебютирует кто-то из молодежи, но главное, чтобы была интрига и гости получили достойный бой", – цитирует Нагорняка 1927.kiev.ua.

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Напомним, что первый матч в Лондоне завершился уверенной победой хозяев 3: 0. Ответный матч состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 19:55.