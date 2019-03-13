Нагорняк: Для Челсі матч з Динамо не здається серйозною загрозою

Відомий у минулому футболіст, а нині тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк поділився очікуваннями від гри Динамо в1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі.

"Рахунок першого матчу дуже важкий, тому в грі в Києві хотілося б, щоб була хоч якась інтрига і кияни забили швидкий гол.

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Звичайно, для Челсі матч-відповідь не здається серйозною загрозою. Хотілося б, щоб лондонці вийшли на гру розслабленими, а кияни боролися за результат.

Динамо потрібно зіграти так, щоб уболівальники проводжали команду зі стадіону оплесками. Про склад команди говорити важко – ми не знаємо про фізичний стан гравців. Можливо, в цій грі дебютує хтось із молоді, але головне, щоб була інтрига і гості отримали гідний бій", – цитує Нагорняка 1927.kiev.ua.

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Нагадаємо, що перший матч в Лондоні завершився впевненою перемогою господарів 3:0. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 14 березня, і розпочнеться о 19:55.