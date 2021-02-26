Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не против однажды попробовать свои силы в Лондоне.

Тоттенхэм рассматривает 33-летнего специалиста среди претендентов на место Жозе Моуринью. Самому тренеру такой вариант тоже нравится, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

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Юлиан Нагельсманн заинтересован в таком предложении и якобы готов стать коучем "шпор", когда появится вакантное место. Напомним, разговоры о смене тренера Тоттенхэма начались на фоне негативных результатов команды в АПЛ – подопечные Моуринью идут девятым после 24-х туров.

К слову, среди претендентов на замену "Особенному" также называется наставник Лестера Брендан Роджерс, который с Лестером расположился на 3 строчке английской Премьер-лиги.

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