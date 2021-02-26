Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не проти одного дня спробувати свої сили у Лондоні.

Тоттенхем розглядає 33-річного фахівця серед претендентів на місце Жозе Моурінью. Самому тренеру такий варіант теж до вподоби, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму Twitter.

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Юліан Нагельсманн зацікавлений у такій пропозиції та нібито готовий стати коучем "шпор", коли з'явиться вакантне місце. Нагадаємо, розмови про зміну тренера Тоттенхема розпочались на фоні негативних результатів команди в АПЛ – підопічні Моурінью йдуть дев'ятими після 24-х турів.

До слова, серед претендентів на заміну "Особливому" також називається наставник Лестера Брендан Роджерс, який з Лестером розташувався на 3 сходинці англійської Прем'єр-ліги.

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