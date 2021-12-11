"Когда я стал главным тренером Хоффенхайма, до этого поработав ассистентом, я знал каждого уборщика и работника стадиона. Период адаптации был очень коротким. Я точно знал, к кому обратиться за инвентарем для тренировок. Если хотел попробовать овощной суп во второй половине дня, шел к повару, которого уже знал.

Нагельсманн сообщил о ситуации в лазарете Баварии

Но когда ты впервые встречаешься со всеми людьми в клубе, это уже совсем другая ситуация. То, что я хотел подняться на ступеньку выше Хоффенхайма, абсолютно нормально, однако та ступенька не должна была стать самой высокой из возможных. Где я буду через пять лет? Надеюсь, все еще в Баварии", – сказал Нагельсман в интервью Sports Illustrated.

К слову, специалист возглавлял Хоффенхайм с 2016 по 2019 год, после чего на два сезона перебрался в РБ Лейпциг. Минувшим летом Нагельсманн стал главным тренером Баварии.

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