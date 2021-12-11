"Коли я став головним тренером Хоффенхайма, до цього попрацювавши асистентом, я знав кожного прибиральника та працівника стадіону. Період адаптації був дуже коротким. Я точно знав, до кого звернутися по інвентар для тренувань. Якщо хотів скуштувати овочевий суп у другій половині дня, йшов до кухаря, якого вже знав.

Нагельсманн повідомив про ситуацію в лазареті Баварії

Але коли ти вперше зустрічаєшся з усіма людьми у клубі, то це вже зовсім інша ситуація. Те, що я хотів піднятися на сходинку вищу за Хоффенхайма, абсолютно нормально, проте той щабель не повинен був стати найвищим із можливих. Де я буду через п'ять років? Сподіваюся, все ще у Баварії", – сказав Нагельсман в інтерв'ю Sports Illustrated.

До слова, фахівець очолював Хоффенхайм з 2016-го по 2019 рік, після чого на два сезони перебрався в РБ Лейпциг. Минулого літа Нагельсманн став головним тренером Баварії.

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