Нагельсманн сообщил о ситуации в лазарете Баварии
Главный тренер команды Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции дал свежую информацию о травмированных.
Бавария получила усиление после последнего матча с Барселоной. В основную группу вернулся Гнабри. "Серж снова доступен, он в порядке", – говорит Нагельсманн.
"У Горецки проблемы с сухожилием. Это большая потеря, но нет смысла рисковать. Забитцер не может играть из-за травмы икры".
У Киммиха и Шупо-Мотинга незначительное поражение легких после коронавируса. Им нужно время на восстановление, они не должны нагружать тело и сердце", – цитирует Нагельсманна SportBuzzer.
На выходных Бавария сыграет с Майнцем, а на следующей неделе проведет два матча – со Штутгартом и Вольфсбургом.
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