Бавария получила усиление после последнего матча с Барселоной. В основную группу вернулся Гнабри. "Серж снова доступен, он в порядке", – говорит Нагельсманн.

"У Горецки проблемы с сухожилием. Это большая потеря, но нет смысла рисковать. Забитцер не может играть из-за травмы икры".

У Киммиха и Шупо-Мотинга незначительное поражение легких после коронавируса. Им нужно время на восстановление, они не должны нагружать тело и сердце", – цитирует Нагельсманна SportBuzzer.

На выходных Бавария сыграет с Майнцем, а на следующей неделе проведет два матча – со Штутгартом и Вольфсбургом.

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