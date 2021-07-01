Боруссия Д официально представила главного тренера
19:57 - Читати українською
Марко Розе наконец приступил к работе в новом клубе.
Дортмундская Боруссия представила журналистам Марко Розе в статусе нового наставника "шмелей".
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О сотрудничестве с 44-летним специалистом дортмундцы договорились еще зимой, но Розе решил доработать сезон в Боруссии М, с которой финишировал на 8-й строчке Бундеслиги.
Немецкий специалист подписал с дортмундской Боруссией контракт до лета 2024 года. Прошлый сезон "шмели" завершили на 3-м месте чемпионата Германии.
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