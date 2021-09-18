"Не хватило концентрации. Был момент, когда наш футболист просто упал. Возможно – случайность, возможно – нехватка концентрации. Футбол иногда из этого складывается, поэтому такой результат.

Победный гол на последних минутах в видеообзоре матча Десна – Рух

Зато понравилась очень цепкая и организованная игра в обороне. Были хорошие контратаки, даже удалось забить, но вне игры. Все висело на волоске. Надо крепко стоять на ногах – этого нам пока не хватает", – сказал Кучук в комментарии программе УПЛ ONLINE.

Напомним, Рух на выезде минимально уступил Десне 0:1, пропустив на последней минуте матча, и с 8-ю очками остался в турнирной таблице УПЛ девятым. Десна, прервав трехматчевую безвыигрышную серию, набрала 16 пунктов и взлетела сразу на третью строчку.

Десна на последних минутах вырвала победу над Рухом – северяне прервали 3-матчевую безвыигрышную серию