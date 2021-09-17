Десна вырвала победу над Рухом (1:0) в 8-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Десна и Рух не слишком активно проводили весь поединок, но, похоже, северяне больше хотели одержать три очка. Им это удалось на последних мгновениях встречи.

Десна на последних минутах вырвала победу над Рухом – северяне прервали 3-матчевую безвыигрышную серию

Победный гол в свой актив записал Андрей Тотовицкий на 90-й минуте, замкнув подачу Завийского. Тарас же прекрасно воспользовался обрезкой защитников Руха.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу. Десна набрала 16 очков и сравнялась с Шахтером, львовяне же остались девятым с 8-ю пунктами.