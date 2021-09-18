"Не вистачило концентрації. Був момент, коли наш футболіст просто впав. Можливо – випадковість, можливо – брак концентрації. Футбол іноді з цього складається, тому такий результат.

Переможний гол на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Десна – Рух

Натомість сподобалася дуже чіпка і організована гра в обороні. Були хороші контратаки, навіть вдалося забити, але поза грою. Все висіло на волосині. Треба міцно стояти на ногах – цього нам поки не вистачає", – сказав Кучук у коментарі програмі УПЛ ONLINE.

Нагадаємо, Рух на виїзді мінімально поступився Десні 0:1, пропустивши на останній хвилині матчу, і з 8-ма очками залишився у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим. Десна, перервавши триматчеву безвиграшну серію, набрала 16 пунктів і злетіла одразу на третю сходинку.

Десна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Рухом – сіверяни перервали 3-матчеву безвиграшну серію