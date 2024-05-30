По обоюдному решению сторон договор не будет продлен, информирует пресс-служба харьковского клуба.

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Металлист назначил Кобина спортивным директором в июле 2022 года. Уроженец Закарпатья помог харьковчанам обустроиться в Ужгороде, пока родной город находится под постоянными обстрелами россиян. Демонстрировать хорошие результаты было тяжело – Металлист вылетел из УПЛ, а в нынешней кампании с боями гарантировал себе хотя бы выживание в Первой лиге.

Напомним, Ранее 39-летний Кобин имел тренерский опыт во главе Миная.

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