Евгений Левченко считает, что Михаилу Мудрику будет лучше уйти из Шахтера и развиваться в другом чемпионате.

"Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует и Мудрика выпустят из "золотой клетки". И что это не будет сага, как с другими нашими вечными талантами, которые никогда так и не заблестели на мировой арене.

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Дайте игроку шанс развиваться и играть на высшем уровне за рубежом", – написал Левченко в Twitter.

Напомним, основными претендентами на 21-летнего Мудрика считали Брентфорд и Байер, но ни один из этих клубов не сумел договориться с Шахтером, имеющим действующий контракт с футболистом еще на 4 года. В последнее время появился интерес Ниццы, которая предложила "горнякам" 20 млн евро.

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