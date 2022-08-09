Вингер "горняков" и сборной Украины не перейдет в Байер, но может продолжить карьеру во Франции.

Четырехкратный чемпион Лиги 1 настроен усилиться 21-летним Михаилом Мудриком. Ницца перешла от слов к делу, предложив Шахтеру 20 млн евро, сообщает Footmercato.

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В то же время во французском клубе понимают, что уговорить "горняков" отпустить своего таланта будет непросто. Именно поэтому Ницца работает над альтернативами Мудрику. Одним из запасных вариантов является 22-летний Франсис Амузу из бельгийского Андерлехта (2 гола и ассист в 4-х матчах текущего сезона). Правда, в настоящее время Ницца верит в возможность подписания именно украинского вингера.

Недавно стало известно, что Мудрик не перейдет в леверкузенский Байер, хотя хотел продолжить карьеру именно в этом клубе.

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