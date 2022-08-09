Євген Левченко вважає, що Михайлу Мудрику буде краще піти з Шахтаря і розвиватися в іншому чемпіонаті.

"Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і Мудрика випустять із "золотої клітки". І що це не буде сага, як з іншими нашими вічними талантами, які ніколи так і не засяяли на світовій арені.

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Дайте гравцю шанс розвиватися та грати на найвищому рівні за кордоном", – написав Левченко у Twitter.

Нагадаємо, основними претендентами на 21-річного Мудрика вважали Брентфорд і Байєр, але жоден із цих клубів не зумів домовитися з Шахтарем, який має чинний контракт з футболістом ще на 4 роки. Останнім часом з'явився інтерес Ніцци, яка запропонувала "гірникам" 20 млн євро.

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